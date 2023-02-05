«Барселона» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Севилья» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.91.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» сумела обеспечить себе отрыв от «Реала» в последнее время. Каталонцы побеждают всех подряд после того, как в самом первом матче после чемпионата мира не сумели обыграть в дерби «Эспаньол» (1:1). Да, многим не нравится, что нет очень уж яркой игры, большого количества забитых мячей, но результат это всё перекрывает. Хотя, действительно, после чемпионата мира все победы «Барсы» в чемпионате были в один мяч.

Так случилось и на неделе в игре с «Бетисом», но тогда севильцы отличились за пять минут до конца. Сейчас ещё одна игра с командой из Севильи. На этот раз у себя на «Камп Ноу» «Барселона» примет «Севилью», которая постепенно выбирается из опасной зоны. В последнем туре даже крупно выиграла у «Эльче» (3:0), но я бы не превозносил этот успех, так как соперник за первый круг не выиграл ни одного матча.

Пока «Севилья» – бледная тень самой себя, если мы сравниваем её с командой, которую видели долгие годы. Не сказал бы, что состав очень уж сильный, довольно средний по испанским меркам. «Барса» должна разбираться с таким соперником дома. Жалко, что Дембеле, набравший форму, травмировался, но на его позиции хорошо сыграл Рафинья – забил «Бетису».

Считаю, что на этот раз каталонцы выиграют минимум в два мяча. Они очень здорово обороняются, а защита «Севильи» начинает дрожать, если на неё давить. Это было видно даже по встрече с «Жироной» (1:2)».

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