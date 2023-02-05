«Мальорка» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» (Мадрид).
Ставка: победа «Реала» за 1.74.
«Мальорка» неважно смотрится в этом сезоне и не имеет стабильности даже на своей арене. Команда забивает на уровне главных аутсайдеров таблицы и испытывает сложности с креативом и реализацией. Вряд ли такие предпосылки позволят «островитянам» сыграть конкурентно против гранда, который обычно не имеет проблем с набором очков в очных встречах.
«Реал» сумел на днях обыграть «Валенсию» в уверенном стиле, хотя до перерыва так и не мог отличиться легитимно. Расстояние до «Барселоны» всё ещё составляет пять очков, и мадридцам необходимо наращивать темп, если они желают догнать конкурента. «Сливочные» считаются однозначным фаворитом предстоящего матча и прибудут исключительно за тремя очками.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Мальорка» откровенно не дотягивает до уровня мадридцев и вряд ли сможет долгое время сохранять свои ворота в неприкосновенности. «Реал» сейчас набирает ход, и я считаю, что «сливочные» не испытают никаких сложностей в этой игре и спокойно возьмут свои три очка.
Мой прогноз — победа «Реала» за коэффициент 1.74».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Прогноз на матч «Мальорка» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.
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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.
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