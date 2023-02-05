«Куньлунь» — «Ак Барс»: во сколько начало, какой канал покажет, трансляция

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:30 мск.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент 4.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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