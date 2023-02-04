«Куньлунь» — «Ак Барс». Билялетдинов научит держать эмоции

В семи пропущенных шайбах казанцев от СКА виновата потеря концентрации! Нужно уметь держать себя в руках.

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент — 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс» 5 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» Пекин — «Ак Барс» Казань (05.02.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 5 февраля запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре между «Куньлунь Ред Стар» и казанским «Ак Барсом». Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск на льду «Арены-Мытищи» в Мытищах. Зинэтула Билялетдинов исправится за поражение в Санкт-Петербурге.

Китайский клуб уже потерял шансы попасть в плей-офф, но продолжает добавлять проблем некоторым командам. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке Западной конференции, набрав 45 очков за 59 игр. Не так давно команда обыграла дома «Спартак» (3:2 ОТ), который всеми силами старается вернуть себе место в плей-офф.

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После этого «Куньлунь» потерпел поражение в матче с минским «Динамо» (2:3). Накануне китайский клуб проиграл в матче с ЦСКА (4:7). Здесь результаты очевидны, уровень команд был куда выше, но с соперниками по силе состав справляется, пусть и не без труда. Впрочем, впереди ещё один из представителей мастодонтов КХЛ.

Казанский клуб под конец сезона показывает прекрасные результаты. Ещё недавно клуб был на грани вылета из зоны плей-офф. Однако теперь под руководством Зинэтулы Билялетдинова команда стала лидером Востока, набрав 75 очков за 59 игр. Столько же очков у «Сибири», но лишь потому, что накануне казанцы в гостях уступили СКА (4:7).

Матч запомнился многим силовым приёмом Александра Радулова на Валентине Зыкове, после которого хоккеист не смог продолжить игру. После матча этот силовой в сети назвали «зубодробительным», так как теперь Валентину придётся обратиться к зубному.

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История очных игр, насчитывающая всего 12 матчей, на стороне гостей. «Ак Барс» выиграл в восьми встречах, когда «Куньлунь» лишь в четырёх. При этом на своём льду хозяева выиграли в двух из пяти последних матчей, но сейчас казанцы в отменной форме.

По силе и опыту казанцы на две головы выше соперника. Плюс у них с оборонительной линией полный порядок — за 16 последних игр лишь в трёх команда пропустила больше трёх шайб. При этом в нападении хорошо всё — 154 заброшенные шайбы. У хозяев же разница шайб 137:183 — хуже только у «Сочи».

Потому вряд ли мы увидим вялый хоккей с минимальным количеством моментов. Скорее, наоборот, гости будут настроены набрать очки, которые не удалось заработать со СКА. Плюс подправить результативность также можно, в составе же есть Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, который забросил в ворота СКА с разворота в падении. Кажется, этот гол претендует на звание лучшего в феврале.

Забрасывать у гостей есть кому, с результативностью порядок, потому проверим победу «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00. Коэффициент отменный, с учётом, что хозяева на своём льду выиграли в 13 из 32 матчей. Плюс казанцы в гостях одержали победы в 13 из 28 встреч, и статистику сейчас можно улучшить. Все козыри на их стороне.

После поражения в матче со СКА Зинэтула Билялетдинов был недоволен тем, сколько команда пропустила, в обороне команда не справилась с задачей, разбор полётов и выводы будут сделаны обязательно. Тем более что столько казанцы ещё не пропускали в этом сезоне. На матч с китайским клубом команда выйдет уже с другим настроем.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс» 5 февраля 2023 года

Китайский клуб показывает невыразительные результаты, и статистика не радует. Казанцы — лидеры Востока, но последний матч провели очень плохо. История очных игр на стороне казанцев, плюс по сезону они идут куда лучше. Результативность также на высоте, потому проверим вариант на победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.73.

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