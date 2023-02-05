«Интер» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на миланское дерби

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: победа «Интера» за 2.05.

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«Интер» оступился в недавней игре с «Эмполи», но смог собраться с силами и в следующем туре разобрался на выезде с «Кремонезе». «Нерадзурри» пока сохраняют за собой вторую строчку таблицы, но плотность в верхней части настолько высока, что сосед по городу, идущий пятым, отстаёт всего на два очка. Полагаю, что в дерби клуб приложит все усилия для добычи победного результата, учитывая более свежие кондиции и приличную игру в атаке.

«Милан» уступил два раза кряду и стремительно опустился за пределы топ-4, что вряд ли понравилось руководству и болельщикам миланского гранда. «Россонери» невзрачно смотрелись в обороне в двух этих матчах и умудрились пропустить девять мячей, позволяя соперникам слишком много вольностей у собственных ворот. Это может негативно сказаться в важном матче с «Интером», который умеет использовать ошибки соперника.

На мой взгляд, в миланском дерби стоит отдать предпочтение номинальным хозяевам. «Интер» сейчас поинтереснее «Милана» и не так мрачен в защитных построениях. «Россонери» не в лучшем настроении подходят к столь ответственному матчу, и я считаю, что они не смогут добиться позитивного для себя исхода.

Мой прогноз — победа «Интера» за коэффициент 2.05».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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