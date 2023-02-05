«Барселона» — «Севилья»: ставка Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Севилья» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.70.
«Барселона» — лидер чемпионата и пока идёт уверенно, хоть и забивает немного, сохраняя отрыв в пять очков от «Реала». «Севилья» набрала неплохой ход и поправила дела в чемпионате.
Тем не менее, она всё равно приезжает на «Камп Ноу» в роли аутсайдера, но она имеет шанс зацепиться за очки, так как у «Барселоны» на данный момент не всё получается.
Я бы предложил поставить на тотал меньше 3 мячей. «Севилья» не пропускала в двух матчах подряд, а «Барселона» на голы в последнее время скупа».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Севилья» с коэффициентом 3.98.
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