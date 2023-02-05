«Барселона» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Барселона» — «Севилья».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.05.
«Барселона» продолжает радовать собственных болельщиков победами, довела успешную серию до четырёх матчей в чемпионате и сохраняет приличный отрыв от «Реала». Каталонцы считаются главным претендентом на титул в этом розыгрыше и вряд ли допустят осечку в предстоящей домашней встрече, имея тотальное преимущество над соперником по всем параметрам.
«Севилья», в свою очередь, несколько поправила турнирное положение, но добывала очки в матчах с не самыми серьёзными клубами. Команда выбралась из опасного сектора таблицы, однако расстояние до зоны вылета небольшое и расслабляться севильцам ещё рано. В Барселоне клубу не везёт больше десяти лет в плане набора очков, и есть основания полагать, что такая тенденция сохранится.
На мой взгляд, в этом матче есть очевидный фаворит и не стоит ждать сенсации. «Барселона» находится в отличном тонусе, не имеет проблем с кадрами и стабильностью и практически неуязвима на своей арене. Я считаю, что не самый свежий тонус «Севильи» и проблемные места во многих позициях не позволят гостям долгое время конкурировать на равных. Полагаю, что каталонцы уверенно выиграют.
Мой прогноз — фора (-1.5) на «Барселону» за коэффициент 2.05».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.
Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Севилья».
Прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 3.55.
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