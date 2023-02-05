«Интер» — «Милан»: во сколько начало дерби, по какому каналу покажут, коэффициенты

5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

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Лучшие прогнозы на Серию А.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «нерадзурри» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «россонери» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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Прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 3.55.

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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.