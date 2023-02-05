ЦСКА — «Барыс»: трансляция матча КХЛ, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Барыс». Начало встречи — в 17:30 мск.

В прямом эфире встречу покажут на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.56. На победу казахстанского клуба эксперты предлагают коэффициент 5.20.

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 12.78.

Прогноз на матч ЦСКА — «Барыс» с коэффициентом 2.45.

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Прогноз на матч «Куньлунь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.65.

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