«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

5 февраля состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Начало – в 19:30 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 4.28.

Букмекеры думают, что матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42.

Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Экспресс с коэффициентом 12.78.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.

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