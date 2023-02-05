«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

5 февраля состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Начало – в 19:30 мск.
Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 4.28.
Букмекеры думают, что матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42.
Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
Экспресс с коэффициентом 12.78.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.
Головин готов к переходу в топ-клуб. «Боруссия» — шикарный вариант.
Прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 3.55.
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