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«Сочи» — «Ростов»: эксперты назвали фаворита матча Зимнего кубка РПЛ

«Сочи» — «Ростов»: эксперты назвали фаворита матча Зимнего кубка РПЛ
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6 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Ростов». Начало матча в 17:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах называют в качестве фаворитов ростовчан. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Сочи» оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — «Ростов» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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