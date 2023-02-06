Ислам Махачев — Александр Волкановски: дата и время боя, где покажут онлайн, коэффициенты

Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно бой начнётся не ранее 7:30 мск.
Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.
Эксперты считают фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.22. Шансы Волкановски аналитики оценили в 4.60. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0.
Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.
В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.
Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул.
Экспресс с коэффициентом 12.02.
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