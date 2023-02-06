«Райо Вальекано» — «Альмерия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Альмерия» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.76.
«Заключительный матч тура пройдёт в Мадриде на «Кампо де Вальекас». «Райо Вальекано» будет принимать «Альмерию».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Альмерия» выдала лучший свой матч в последнем туре, победив дома «Эспаньол» — 3:1. Вообще, «Альмерия» не проигрывает уже три тура подряд. В последних пяти матчах четырежды эта команда не уступала соперникам.
Что касается «Райо», то очень нестабильно выглядит команда Андони Ираолы. Есть откровенно хорошие матчи, есть и не самые удачные. Но удивительно, что в последних турах дома «Райо Вальекано» проигрывает, а на выезде – выигрывает. Дома уступили «Бетису» и «Реалу Сосьедад», а в гостях обыграли «Вальядолид» и «Вильярреал» с одинаковым счётом – 1:0.
Мы знаем, что у «Райо» безумные болельщики, хороший в целом подбор игроков. И, думаю, эту статистику против такого соперника, как «Альмерия», можно подкорректировать.
Если посмотреть статистику очных встреч, то в двух последних случаях «Райо» дома не обыгрывал «Альмерию». Но, как мне кажется, пришло время эту статистику исправить. Мой прогноз – чистая победа «Райо Вальекано», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.
Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.
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