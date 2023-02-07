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«Металлург» Мг — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Металлург» Мг — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.13.

«Металлург» и СКА представляют разные конференции, поэтому в регулярке играют редко. Однако каждый матч напоминает короткий триллер. Наставник уральцев Илья Воробьев до второго прихода в «Магнитку» возглавлял армейский клуб. С тех пор матчи против СКА отличаются особой принципиальностью.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Металлург» сейчас в кризисе: команда проиграла 11 из 15 последних матчей. Не добавила веры в светлое будущее домашняя победа над «Трактором». «Магнитку» продолжает лихорадить, чем должны воспользоваться не менее мотивированные армейцы. СКА уступил в трех играх кряду, но затем сполна исправился, разгромив «Ак Барс». Петербуржцы показали весь размах вариативной атаки. Предположу, что и в Магнитогорске получится забросить достаточно шайб. Сделаю ставку на победу СКА в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.

Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.

«Металлург» — СКА. Ротенбергу мало «Ак Барса» «Металлург» — СКА. Ротенбергу мало «Ак Барса»
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