«Металлург» Мг — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – СКА.
Ставка: победа СКА за 2.13.
«Металлург» и СКА представляют разные конференции, поэтому в регулярке играют редко. Однако каждый матч напоминает короткий триллер. Наставник уральцев Илья Воробьев до второго прихода в «Магнитку» возглавлял армейский клуб. С тех пор матчи против СКА отличаются особой принципиальностью.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
«Металлург» сейчас в кризисе: команда проиграла 11 из 15 последних матчей. Не добавила веры в светлое будущее домашняя победа над «Трактором». «Магнитку» продолжает лихорадить, чем должны воспользоваться не менее мотивированные армейцы. СКА уступил в трех играх кряду, но затем сполна исправился, разгромив «Ак Барс». Петербуржцы показали весь размах вариативной атаки. Предположу, что и в Магнитогорске получится забросить достаточно шайб. Сделаю ставку на победу СКА в основное время», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.
Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.
- 7 февраля 2023
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
- 6 февраля 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
04:00
-
03:30
- 5 февраля 2023
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45