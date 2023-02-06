«Металлург» — СКА. Ротенбергу мало «Ак Барса»

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – СКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех магнитогорцев оценивается аналитиками в 2.97. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.33.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» – СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Вероятность овертайма в матче оценивается в 6.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — СКА (07.02.2023)

На 7 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 матчей. Один из них пройдёт в Магнитогорске, где на «Арене-Металлург» местный одноимённый клуб примет лидера сезона СКА. Первое вбрасывание в матче состоится в 17:00 мск.

«Металлург» никак не может прийти в себя. С середины декабря у финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона нестабильные результаты и много поражений. За этот период команда приняла участие в 17 матчах и всего в четырёх одержала победы. Выигрывали «лисы» в матчах с «Ак Барсом» (4:2), «Локомотивом» (3:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2), однако уровень соперников здесь неважен.

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Гораздо важнее, что проигрывают магнитогорцы намного чаще. Действующая серия поражений насчитывает четыре встречи, а в трёх последних играх хозяева пропустили 10 шайб. Тренер Илья Воробьёв сетует на большое количество удалений и слабую реализацию, но решить проблемы пока не может.

Дошло до того, что клуб принял решение расстаться с одним из тренеров — Дмитрием Рябыкиным, отвечавшим за оборону. Ход, с одной стороны, логичный, но едва ли он поможет команде мгновенно преобразиться. Хотя в последнем матче «Магнитка» обыграла «Трактор» (3:2 ОТ) в принципиальной встрече.

На протяжении семи последних матчей один из фаворитов Восточной конференции не может забросить больше двух шайб в основное время. А три предыдущих соперника — «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо», ведущие борьбу за плей-офф, — не пропускали больше двух раз. С такими показателями в игре с лидером регулярки бороться сложно.

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СКА сейчас тоже вовсе не демонстрирует игры уровня первых месяцев сезона, однако умения справляться с тяжёлыми ситуациями у него не отнять. В прошедшую пятницу петербуржцы вдоволь отыгрались на «Ак-Барсе» (7:4). Столь яркого матча по совокупности факторов у гостей не было давно. Великолепно сыграл форвард Эмиль Галимов, который не просто оформил покер, но и забил за один матч столько же, сколько за 26 последних.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры сравнил действия своих подопечных в атаке с преодолением капканов и заборов. И действительно красно-синие добились существенного прогресса в продвижении шайбы в чужой зоне, а вопросы остаются разве что к реализации многочисленных моментов.

У СКА начинается последняя выездная серия матчей. Старт в Магнитогорске не обещает быть лёгким, однако в команде понимают, что перед плей-офф желательно оставаться в тонусе. Гости постараются воспользоваться плохой формой соперника и одержать победу в третьем очном матче подряд.

Стоит отметить, что в двух предыдущих встречах СКА забрасывал «лисам» минимум четыре шайбы. Более того, в Магнитогорске санкт-петербуржцы одерживали победу в основное время в шести из восьми последних матчей. Встреча с казанцами показала, что ресурсов в атаке у команды по-прежнему много, несмотря на прежние неудачи. Оборона «Металлурга» трещит по швам. Поэтому предлагаем ставку «тотал гостей больше 3 шайб» с выгодным коэффициентом 2.55.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года

Ещё несколько дней назад предстоящий матч можно было назвать встречей двух кризисных команд. Однако беды «Металлурга» вовсе не закончились, несмотря на победу в матче с не менее ослабленным «Трактором». СКА выбраться из чёрной полосы сумел быстро и теперь в последних матчах перед плей-офф намерен добиваться побед. В Магнитогорске армейцы выступают всегда убедительно, потому ждём от них активности впереди. Гости забивали минимум по четыре гола сопернику в двух последних очных играх – серия продлится.

Ставка: индивидуальный тотал СКА больше 3 шайб за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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