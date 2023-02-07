«Металлург» — СКА: прогноз Виталия Славина на игру КХЛ с коэффициентом 6.20

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата КХЛ «Металлург» – СКА.



Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 6.20.



«В воскресенье «Магнитка» наконец прервала цепь из четырех поражений, одолев на своем льду в овертайме «Трактор» — 3:2. СКА тоже выбрался из небольшого пике: после трех неудач кряду разгромил дома лидера Востока «Ак Барс» — 7:4. Но армейцы после этого отдыхали аж четыре дня.



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Вот только визуально команды оставили разное впечатление. В основное время челябинцы смотрелись предпочтительнее, активнее атаковали и больше заслуживали победы – выручил «сталеваров» ветеран Кошечкин. Петербуржцы, наоборот, попросту задавили, перебегали возрастных «барсов», которые в третьем периоде вообще встали.



Понятно, «Металлургу» и СКА надо закрепить достигнутое. Тем более что уральцам еще только предстоит закрепиться в топ-4 Востока, что гарантирует преимущество своего поля на старте плей-офф. То есть победа хозяевам гораздо нужнее. За них, помимо своего льда, и тот факт, что СКА в матче с «Ак Барсом» показал все, на что сегодня способен, выплеснулся полностью. А вот потенциал Магнитки пока не ясен. Сейчас самое время прибавить.



В первом круге армейцы дома одолели «металлургов» — 4:3. Думаю, и предстоящем поединке тотал будет высокий – более пяти шайб. Есть хороший коэффициент на такой тотал при исходе в пользу «Металлурга» — 6.20. Вот такую ставку и предлагаю сделать: победа «Магнитки», включая овертайм или буллиты, при тотале более 5,5», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 11.14.



Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.



Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.