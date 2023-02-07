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«Динамо» Минск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Беларуси
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.19.

«В последнее время «Спартак» чаще теряет очки, чем приобретает. В настоящий момент красно-белые выпали из зоны плей-офф, и матч с минским «Динамо» крайне важен в распределении мест. Минчане опережают «Спартак» на три очка, при этом у них на один сыгранный матч больше. Если москвичи проиграют — сильно сомневаюсь, что они ещё смогут побороться за выход в плей-офф. На днях у «Спартака» произошла уже вторая в сезоне отставка главного тренера. Обычно подобные вещи встряхивают команду, но и этот факт вряд ли поможет.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Динамо» — фаворит матча, и минчане всё сделают для победы. Полные трибуны будут гнать команду вперёд. Коэффициент на победу «Динамо» весьма высок. «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы брать очки в Минске. Хозяева победят в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.

Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.

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