«Динамо» Минск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Беларуси

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» за 2.19.
«В последнее время «Спартак» чаще теряет очки, чем приобретает. В настоящий момент красно-белые выпали из зоны плей-офф, и матч с минским «Динамо» крайне важен в распределении мест. Минчане опережают «Спартак» на три очка, при этом у них на один сыгранный матч больше. Если москвичи проиграют — сильно сомневаюсь, что они ещё смогут побороться за выход в плей-офф. На днях у «Спартака» произошла уже вторая в сезоне отставка главного тренера. Обычно подобные вещи встряхивают команду, но и этот факт вряд ли поможет.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
«Динамо» — фаворит матча, и минчане всё сделают для победы. Полные трибуны будут гнать команду вперёд. Коэффициент на победу «Динамо» весьма высок. «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы брать очки в Минске. Хозяева победят в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.
Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.
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