«Локомотив» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Амур».
Ставка: «Амур» не проиграет за 2.34.
«Вообще-то, если кто позабыл, у «Амура» семь побед в девяти последних матчах. И до седьмой команды Восточной конференции – «Адмирала — всего-то четыре очка. Стало быть, если «Локомотив» дома привычно выкатит автобус, то «Амур» выкатит два, и как оно в итоге вывернется, очень даже интересно.
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А еще в противостоянии этих соперников интересно, что четыре предыдущих междусобойчика забирали исключительно гости. В основном, конечно, «Локомотив» в Хабаровске, но и «Амур» в Ярославле в прошлом сезоне отметиться успел…
Итак, что мы имеем? Если в основное время счет будет открыт – это уже можно будет считать достижением в битве двух титанов обороны. Поэтому можно смело ставить на тотал ниже 5,5 – и это с большим таким, как бы не двойным запасом. Что же касается итогового результата, то тут тоже все очень интересно.
«Амур» отдыхал на сутки больше железнодорожников, но потратил эти сутки на перелет из Хабаровска в Ярославль. Предположу, что дальневосточники наберут на «Арене-2000 Локомотив» минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.
Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.
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