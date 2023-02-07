«Металлург» — СКА: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция 7 февраля

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20. На победу «Металлурга» эксперты предлагают коэффициент 3.10.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.
Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.
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