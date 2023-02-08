«Аль-Ахли» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали фаворита матча клубного чемпионата мира

8 февраля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на футбол.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех каирцев оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.20.
Букмекеры считают, что матч «Аль-Ахли» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
Экспресс с коэффициентом 8.05.
Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.
Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».
Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.
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