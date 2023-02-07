«Аль-Ахли» — «Реал». Без Бензема некому забивать?

8 февраля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех каирцев оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Ахли» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Реал» (08.02.2023)

Совсем скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов. В ожидании матчей 1/8 финала обратим внимание на менее престижный, но тоже интересный международный турнир — клубный чемпионат мира. На 8 февраля запланирован полуфинальный матч, в котором столкнутся «Аль-Ахли» и «Реал». Встреча состоится в Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Если для мадридского «Реала» путь на клубном чемпионате мира начинается сразу с полуфинала, то «Аль-Ахли» пришлось потрудиться для того, чтобы добраться до данной стадии турнира. Ранее он одержал победы во встречах с «Окленд Сити» (3:0) и «Сиэтл Саундерс» (1:0).

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Безусловно, у команды из Каира далеко не такой звёздный состав, как у «сливочных». Однако шансы совершить сенсацию, пусть и небольшие, у неё есть. Мотивация у подопечных Марселя Коллера наверняка запредельная. Нет сомнений, что швейцарский специалист бросит все силы на то, чтобы преуспеть на клубном чемпионате мира.

В чемпионате Египта дела у «Аль-Ахли» идут просто замечательно. За 15 туров он не потерпел ни одного поражения, при всего четырёх ничейных результатах. На данный момент каирцы возглавляют турнирную таблицу, с отрывом в шесть очков от догоняющих «Пирамидс». При этом у них есть ещё игра в запасе.

У «Реала» всё гораздо хуже. Он очень неудачно возобновил сезон после недавней международной паузы. «Сливочные» уступили в Суперкубке Испании «Барселоне», а также спустились на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Сейчас их отставание от лидирующей «Барсы» составляет уже восемь очков.

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При этом улучшения ситуации не предвидится. Дело в том, что мадридцы несут серьёзные кадровые потери. Выбыли из строя сразу несколько ведущих игроков, в частности, Карим Бензема. Без лидера «сливочные» потерпели поражение во встрече последнего тура чемпионата Испании с не самой сильной «Мальоркой» (0:1).

Мадридцы владели инициативой и нанесли целых 20 ударов. Вот только лишь один из них угодил в створ. Да и тот с пенальти, который, как кажется, был назначен несправедливо. Винисиус Жуниор пошёл в контакт с прямой ногой и шипами наступил на руку голкипера «Мальорки». По-хорошему, бразилец должен был получить вторую жёлтую карточку и покинуть поле. Вместо этого был назначен удар с «точки».

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.24. У «сливочных», даже когда Бензема был в строю, присутствовали проблемы с результативностью. За последние девять туров в чемпионате Испании они ни разу не забили больше двух мячей за матч.

Не исключено, что без обладателя «Золотого мяча» мадридцам вообще не удастся забить каирскому клубу. Сейчас они пребывают в чёрной полосе. Первостепенной задачей для Карло Анчелотти является догнать лидирующую «Барселону». Вероятнее всего, итальянский тренер прибережёт силы на Ла Лигу и плей-офф Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года

«Аль-Ахли» слабее «Реала». Тем не менее каирцы преуспевают во всех турнирах. Моральный настрой у них наверняка намного лучше, чем у несущих серьёзные кадровые потери мадридцев. Плюс встреча состоится в Марокко, где подопечные Марселя Коллера будут чувствовать себя гораздо увереннее. Удастся ли им обыграть «сливочных»? Уверенности в этом нет, но, вероятнее всего, встреча получится нерезультативной. Мадридцы вряд ли пропустят больше одного мяча. Однако и сами они без Бензема могут уйти с поля вообще без голов.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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