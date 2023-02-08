«Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Германии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии «Бохум» — «Боруссия» Д.
Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.94.
«Боруссия», как я и говорю, в порядке, выиграла четыре стартовые игры после перерыва. Забила 13 мячей, в атаке очень хороша команда, вспомним первый матч после перерыва с «Аугсбургом» (4:3). Я смотрел эту встречу и переживал за «Боруссию» в защите. Пропустить три от «Аугсбурга» — это надо уметь, но они играли по принципу: вы забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим.
Лучшие прогнозы на футбол.
Очень классная атака у Дортмунда. Ройс — Брандт — Беллингем (которого уже все СМИ продали), да и Аллер забил в последней игре «Фрайбургу». Кстати, об этой игре: «Боруссия» легко выиграла, но там у «Фрайбурга» было раннее удаление. В общем, при всех плюсах Дортмунда они в защите не так хороши, пропускают очень много, да и моментов у их ворот всегда предостаточно. Пять голов в четырёх играх они пропустили, но могли и ещё больше. Плюс это Кубок, и думаю, состав может быть смешанный. В старте могут выйти игроки, которые получают меньше игрового времени в чемпионате. Бундеслига очень важна для Дортмунда. «Бавария» сделала пару осечек — и теперь разница всего три очка, но, думаю, Кубок нужен Дортмунду тоже.
Давайте про «Бохум», для меня эта команда – одна из самых слабых в чемпионате. Правда, последняя игра заставила меня задуматься, со счётом 5:2 был обыгран «Хоффенхайм». Причём эта игра со стороны «Бохума» была очень хорошая, особенно в атаке. В этом сезоне их игры я смотрел не так часто, но эта была лучшая, и, возможно, это просто всплеск, так как до этого они проиграли без шансов «Майнцу» (2:5) и «Байеру» (0:2). В каждой игре у них есть моменты в атаке. Асано бороздил бровку — и Хофманн забил. Думаю, на эмоциях и потому, что это Кубок, они смогут забить гол Дортмунду. Я говорил, что у «Боруссии» есть проблемы в защите, и это тот самый матч, где я сыграю свою любимую ставку — обе забьют и победа «Боруссии», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 8.05.
Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.
Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».
Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.
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