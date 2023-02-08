«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» в 8-м туре АПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 2.85.



«Манчестер Юнайтед» проведёт пропущенный матч с «Лидсом». Вроде бы здесь нет никаких вопросов, «МЮ» — явный фаворит. У него есть отличная возможность догнать в таблице «Манчестер Сити», сравняться по набранным очкам. Вообще, верхушка чуть уплотнилась после того, как «Арсенал» и «Сити» синхронно потерпели поражения.



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«Лидс» в плачевном состоянии, команда на грани зоны вылета. Только что была новость, что легенде «Реала» Раулю предлагали возглавить команду, но он отказался. Очень давно нет побед у «Лидса» в чемпионате. «Эвертон», сменивший тренера и выигравший у «Арсенала», догнал его. Но, думаю, футболисты понимают, что, если они сами не прибавят, их уже никто не вытащит. Нужно биться в каждом матче.



Но я, конечно, ставлю на победу «Манчестер Юнайтед». Он на хорошем ходу, ясны цели и задачи, они очень серьёзны. Наконец-то «МЮ» даже в чемпионской гонке, хотя отставание от «Арсенала», но всё возможно, много игр впереди. Тем не менее, думаю, «Лидсу» по силам забить. Встречу из-за дисквалификации будет пропускать Каземиро, а без него теряется баланс в игре, соперникам проще преодолевать центр поля. Защита «МЮ» хоть и прибавила, но всё ещё не топ-уровня. Каземиро многое брал на себя, в кратчайшие сроки стал лидером «Юнайтед». У «Лидса» впереди обязательно будут шансы.



Так что поставлю на победу «Манчестера», но «Лидс» забьёт», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 8.05.



Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.



Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».



Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.