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«Марсель» — «ПСЖ»: смотреть онлайн матч Кубка Франции, прямая трансляция

«Марсель» — «ПСЖ»: смотреть онлайн матч Кубка Франции, прямая трансляция
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8 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции сезона-2022/2023. Путёвку в четвертьфинал разыграют «Марсель» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Её начало запланировано на 23:10 мск. Прямой трансляции на легальных ресурсах на территории России не будет.

Лучшие прогнозы на футбол.

Эксперты считают гостей фаворитами этой встречи: на победу парижан можно поставить за 2.20. Победа провансальцев оценивается коэффициентом 3.28, а ничья в основное время матча идёт за 3.72.

Букмекеры не сомневаются, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 — за 2.29. Если обе команды забьют, то сыграет ставка с коэффициентом 1.56.

На проход «ПСЖ» в четвертьфинал Кубка Франции можно поставить с коэффициентом 1.68. Выход в следующую стадию турнира «Марселя» идёт за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 8.05.

Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.

Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».

Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.

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