«Авангард» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.94.



«Омичи вернулись с длинного дальневосточного выезда, на котором по два раза сыграли и с «Амуром», и с «Адмиралом». С одной стороны, они привезли с выезда четыре очка, что неплохо. С другой — одержали всего одну победу в четырёх матчах, что не слишком солидно. Но после возвращения «ястребы» отдыхали целых пять суток, а теперь их ещё ждет бонус в виде восьмиматчевой домашней серии. В регулярном чемпионате им вообще осталась лишь одна выездная игра — в самом последнем туре, в Казани. Но, чтобы омичам жизнь сразу раем не казалась, домашняя восьмиматчевая серия начинается с двух армейских коллективов – ЦСКА и СКА. Через день. Так сказать, проверка на вшивость.



Лучшие прогнозы на сегодня.



И это будет действительно проверка, потому что в предыдущем туре ЦСКА на радость всей Нижегородской области опять проиграл. Вновь в овертайме, и вновь играя с пустыми воротами. В Омске армейцы рискуют довести проигрышную серию до трёх матчей, поэтому будут весьма и весьма осторожны. Особенно с учётом того, что будут явно уступать «ястребам» в свежести. Уже невооружённым глазом видно, что каждый последующий матч даётся красно-синим тяжелее предыдущего. И тут армейцам надо просто продержаться, поскольку омская игра оказывается для ЦСКА, по сути, предпоследним выездным матчем в регулярном чемпионате. Потому что Ярославль для москвичей – это и не выезд вовсе, а так, съездили в область. Остаётся лишь Череповец в последнем туре, а все остальные матчи либо домашние, либо выездные, но со «Спартаком» и земляками-динамовцами.



Таким образом, шансов куда больше у хозяев предстоящего матча, если, конечно, не учитывать, что «ястребам» надо сохранить силы и для СКА. А значит, разрываться надвое они не будут. Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую не слишком результативный поединок с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам этого поединка хозяева любым способом должны набрать два очка, продлив чёрную армейскую серию до трёх поражений подряд», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.