«Ак Барс» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.55.



«Хабаровчане, безусловно, большие молодцы. Скажу честно: я ни капельки не верил, что они смогут вылезти со дна турнирной таблицы. Но ведь не просто вылезли, а в данный момент являются лучшими в четвёрке худших Восточной конференции.



Лучшие прогнозы на сегодня.



С «Ак Барсом» в этом сезоне «Амуру» играть ещё трижды: сперва сейчас, в Казани. Потом два раза подряд дома. Календарь, надо сказать, не лучший, поскольку «Ак Барс» сейчас выходит на пик формы. В предыдущем туре казанцы не пожалели даже «младшего брата», которому очки были нужны больше воздуха. А уж совсем чужой «Амур» и вовсе…



Тем более что одно очко из Казани «Амур» уже увёз. Дело было в октябре, когда из Казани везли все и всё, но ведь было дело. Можно сказать, что план по казанским очкам хабаровчане уже выполнили, но как же хочется ещё.



Думаю, даже почти уверен, что не получится, как бы «Амур» ни цеплялся, а цепляться он будет. Но «большие татары» сейчас очень сильны, особенно в концовках матчей, когда соперник начинает «подсаживаться». Думаю, именно в концовке казанцы вынесут и «Амур». Предположу достаточно средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 4.5. А по итогам матча хозяева не просто наберут два очка, но и сделают это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.