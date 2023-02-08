«Ак Барс» — «Амур». Билялетдинов идёт до конца

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Амур». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.56. Успех хабаровчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Амур» 9 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Амур» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Амур» Хабаровск (09.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 9 февраля состоится целых девять матчей. В одном из них на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани местный «Ак Барс» примет «Амур». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

После возвращения Зинэтулы Билялетдинова на должность главного тренера «Ак Барс» обрёл второе дыхание. В последних 17 матчах в регулярном чемпионате КХЛ он потерпел всего лишь три поражения. Два в овертайме и одно в основное время — на выезде, во встрече с лидирующим СКА (4:7).

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Также казанцы дважды выиграли в овертайме и дважды преуспели в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных играх они одержали уверенные победы в основное время, в том числе в последнем матче с «Нефтехимиком» (4:3). Татарское дерби интересно сразу по нескольким причинам.

Во-первых, встречу с нижнекамцами Билялетдинов провёл уже будучи прадедушкой. У его внука Александра Романова родилась дочь Оливия. Поздравляем! Во-вторых, одержав победу, «барсы» гарантировали себе место в плей-офф. Они лидируют на Востоке.

Примечательно, что поначалу матч складывался для казанцев не лучшим образом. К 19-й минуте они уступали со счётом 0:2. Помогло «барсам» сначала отыграться, а затем и выйти вперёд численное преимущество. В очередной раз блеснул Александр Радулов, ставший при Билялетдинове капитаном. Нападающий оформил хет-трик из голевых передач.

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«Амур» тоже заметно прибавил во второй половине сезона. В основном это связано с борьбой за место в плей-офф. В частности, за счёт мотивации он поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, добыв отличные результаты в последних 10 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

За этот отрезок времени хабаровчане потерпели поражения только в трёх встречах. При этом дважды они проиграли в овертайме — во встречах с «Сибирью» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (1:2 ОТ). В основное время «тигры» уступили ЦСКА (1:3). Также они обыграли в серии послематчевых буллитов «Нефтехимик» (2:1 Б) и «Авангард» (3:2 Б).

Во всех остальных матчах подопечные Вадима Епанчинцева одержали победы в основное время. Безусловно, у них был не самый сложный календарь, но 46-летнему специалисту стоит отдать должное. Он сумел не только подобрать нужные слова для мотивации, но и выявил слабые места у соперников.

Стоит отметить, что в этих 10 матчах хабаровчане забросили только 22 шайбы в основное время, что совсем немного. Тем не менее этого им хватило для того, чтобы одержать семь побед. Всё дело в надёжной обороне «Амура», а также сильной вратарской позиции. Евгений Аликин и Янис Калниньш совершили за этот период времени несусветное количество сейвов.

В предстоящем матче «тиграм» вряд ли удастся зацепиться за очки. Дело ещё в том, что у «барсов» не меньше мотивации. Судя по игре, результатам и заявлениям ведущих игроков, они намереваются закончить сезон на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Так что выход в плей-офф для них — это только полдела.

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В то же время встреча вряд ли получится результативной. У казанцев тоже полный порядок в защите. В последних 17 матчах в регулярном чемпионате КХЛ они пропустили только 28 шайб, причём семь из них — от СКА. Наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.94. Семь из восьми последних очных встреч закончились подобным образом.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Амур» 9 февраля 2023 года

«Ак Барс» выглядит явным фаворитом. У него куда более звёздный состав, чем у «Амура», а также лучше результаты как на дистанции, так и на последнем отрезке сезона. Дополнительное преимущество казанцам предоставит домашний стадион. В семи из восьми последних личных встреч они одержали победы, но с небольшим количеством голов. Думается, в этот раз будет то же самое. Как-никак у обеих команд полный порядок в обороне.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.94.

Экспресс с коэффициентом 5.54.

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