«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Сочи» — «Спартак».



Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.08.



«Предыдущий матч «Спартака» лишний раз подтвердил мудрость, известную нашим предкам. Мудрость эта гласила, что нельзя ставить главным тренером вчерашнего его помощника. И уж если на эмоциональном импульсе, связанном с тренерскими перестановками, «Спартак» ничего не смог поделать в Минске, то… То, боюсь, и в Сочи ему придется несладко.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сочинцы, конечно, песня отдельная. Бюджет-то сильно приличнее череповецкого и вполне на уровне с новосибирским. Но где «Сибирь», а где «Сочи»? И если уж клубный директорат два раза подряд настолько не попадает в тренера, то сами догадайтесь, кого надо перетряхивать в третий раз.



Я думаю, со «Спартаком» сочинцы взбрыкнут. Не факт, что победят, всё-таки «Спартак» не настолько смешон и ещё не потерял шансов на возвращение в зону плей-офф, но красно-белой кровушки выпьют немало. Предположу чуть ниже среднего по голевой наполняемости матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам матча хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.