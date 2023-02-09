«Авангард» — ЦСКА: прогноз Артёма Батрака на матч КХЛ в Омске

Экс-хоккеист, комментатор Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — ЦСКА.
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.84.
«Обе команды находятся в небольшом кризисе. Но если смотреть на последние результаты, то ЦСКА обыгрывал только слабые команды, такие как «Куньлунь». Да, была ещё домашняя победа над «Салаватом». Но в последней игре в Уфе ЦСКА проиграл. Причём он уступил по делу.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Авангарда» ситуация несколько лучше. Хотя это команды из разных конференций. Для «Авангарда» лучше, что он играет хотя бы дома. Там полная арена, придут 11 тысяч зрителей.
Соперник у «Авангарда» серьёзный. Но я думаю, что у «ястребов» кризис должен закончиться. И почему бы этому не случиться в игре с ЦСКА?
Я даю достаточно простой прогноз: победа «Авангарда» с учётом овертайма и серии буллитов. «Ястребы» вполне могут выиграть эту встречу за пределами основного времени», — сказал Батрак.
Экспресс с коэффициентом 9.28.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.
Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.
Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.
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