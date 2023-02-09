«Нефтехимик» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 9 февраля

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Адмирал».
Ставка: победа «Адмирала» и ТМ 5.5 за 2.10.
«У «Адмирала» в феврале «календарь смерти». И именно этот матч – чуть ли не самый важный из всех оставшихся. В случае чистой победы в основное время будет +10 очков и от «Трактора», и от «Нефтехимика», а это 90-процентная гарантия выхода в плей-офф. Представьте, как будет биться в Нижнекамске команда Тамбиева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Поставил бы на победу гостей. Они очень хорошо играют в обороне – за последний месяц лишь дважды пропустили больше двух шайб за матч. И уж если в капканах «Адмирала» вязнут такие соперники, как «Авангард», «Ак Барс» или «Торпедо» — непонятно, как их будет вскрывать «Нефтехимик». Тем более что приморцы уже акклиматизировались в европейском часовом поясе. Они добьются успеха в крайне скучном стиле – зрители вряд ли увидят больше трёх голов в этой встрече. Победа «Адмирала» + тотал меньше 5.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.28.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.
Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.
Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.
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