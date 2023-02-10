«Спартак» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего кубка РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» – «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» за 1.88.
«3-й тур Winline Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Эмиратах. Нужно сказать, что «Спартаку» достаточно сыграть вничью. Даже можно проиграть в серии пенальти, чтобы занять первое место на турнире. Это при условии, что «Краснодар» не обыграет «Ростов» с разницей в четыре и более мяча. Но мне кажется, что красно-белые не будут думать о таком исходе, как ничья.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На мой взгляд, «Спартак» – явный фаворит турнира. Всё дело в том, что в команде очень большая обойма футболистов. И все они бьются за место в стартовом составе.
Если говорить об остальных командах турнира, то «Сочи» пока вообще никого не приобрёл, у них ограниченный ростер. То же касается и «Ростова». Если говорить про «Краснодар», то у них пока только строится новая команда с новым тренером.
А в «Спартаке» огромная конкуренция в стартовом составе, особенно в линии атаки. Поэтому все футболисты из кожи вон лезут и стараются себя хорошо проявить. Также они все хорошо знают требования Абаскаля. Добавились Бальде, нападающий Мелёшин из молодёжки, а также два защитника. Все они будут стараться себя проявить. «Спартак» по ходу матча ещё и добавит, а потому уверенно победит», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.
Капитан «Арсенала» Эдегор: Слуцкий был потрясающим, он верил в меня.
Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.
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