Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру Зимнего кубка РПЛ 10 февраля

«Спартак» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру Зимнего кубка РПЛ 10 февраля
Комментарии

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Ставка: ТБ 3 за 2.12.

«Надо признать, что делать прогнозы на товарищеские матчи — это то ещё приключение и та ещё угадайка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако есть интересный факт. Атака «Спартака» находится в полном порядке, как тройка на первый тайм, так и на второй. «Спартак» отгрузил «Краснодару» четыре гола, а «Сочи», в свою очередь, забил три «Ростову».

Обе команды умеют забивать, обе команды умеют и пропускать. Оборона «Спартака» не самое сильное место. Вижу здесь тотал больше 3 голов. Думаю, в таком матче будут забитые мячи», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.

Капитан «Арсенала» Эдегор: Слуцкий был потрясающим, он верил в меня.

Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.

«Спартак» — «Сочи». Абаскалю не помеха даже Бердыев «Спартак» — «Сочи». Абаскалю не помеха даже Бердыев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023