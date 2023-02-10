«Спартак» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру Зимнего кубка РПЛ 10 февраля

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Ставка: ТБ 3 за 2.12.
«Надо признать, что делать прогнозы на товарищеские матчи — это то ещё приключение и та ещё угадайка.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Однако есть интересный факт. Атака «Спартака» находится в полном порядке, как тройка на первый тайм, так и на второй. «Спартак» отгрузил «Краснодару» четыре гола, а «Сочи», в свою очередь, забил три «Ростову».
Обе команды умеют забивать, обе команды умеют и пропускать. Оборона «Спартака» не самое сильное место. Вижу здесь тотал больше 3 голов. Думаю, в таком матче будут забитые мячи», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.
Капитан «Арсенала» Эдегор: Слуцкий был потрясающим, он верил в меня.
Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.
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