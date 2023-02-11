«Арсенал» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Арсенал» примет дома «Брентфорд» в рамках очередного тура АПЛ. «Канониры» в последнем туре потерпели второе поражение в сезоне. Чтобы не дать преследователям шансов сократить разрыв, хозяевам поля необходимо выигрывать сейчас.

В 23 туре поражение команде Микеля Артеты смог нанести далеко не самый сильный соперник — «Эвертон» из зоны вылета (0:1). Хотя до этого лидер чемпионата смог разобраться с одним из сильнейших соперников в турнире — 3:2 с «Манчестер Юнайтед».

«Канонирам» повезло, что в своём матче «Манчестер Сити» тоже уступил. Так что разрыв между первой и второй строчкой сохранился — пять очков.

«Брентфорд» набрал хорошую форму. Этот клуб имеет лучшую статистику последних встреч в АПЛ — почти все остальные команды хотя бы по разу уступали недавно, а вот «пчёлы» часто выигрывают — с 33 очками они уже идут на седьмой строчке, недалеко от зоны еврокубков.

Несмотря на хорошую форму гостей, я не думаю, что у «Брентфорда» тут есть шансы даже на ничью. «Арсенал» уверенно идёт к долгожданному чемпионству. Артета и его игроки понимают, что, если они уступят во второй раз подряд, то «Ман Сити» точно сократить разрыв между ними.

Так что я тут выбираю ставку — фора (-1) на «Арсенал».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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