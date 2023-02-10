«Арсенал» — «Брентфорд». Артета пробует усмирить выскочек

11 февраля состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брентфорд». Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39, а шансы «Брентфорда» оцениваются аналитиками в 7.90. Ничья доступна за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Брентфорд» 11 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.17, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74. На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.08, а гол «Брентфорда» оценивается в 1.78. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд» (11.02.2023)

«Арсенал» отделался лёгким испугом. Неожиданно уступив в минувшем туре «Эвертону» (0:1), лидер чемпионата мог подпустить к себе «Ман Сити» на опасное расстояние. Однако на выручку пришли соседи «канониров» по северному Лондону. «Тоттенхэм» минимально обыграл «горожан», чем сохранил «Арсеналу» комфортный отрыв в пять очков при одном матче в запасе.

Поражение в игре с идущим в зоне вылета «Эвертоном» стало для «Арсенала» всего вторым за 20 матчей чемпионата. Микелю Артете в какой-то мере не повезло сыграть с командой, только что сменившей главного тренера.

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«Арсенал» создал на «Гудисон Парк» много моментов, но они не таили особой опасности для соперника. «Эвертон» атаковал реже, но куда острее. Просматривался большой контраст с двумя последними матчами «Арсенала» в АПЛ, в которых были обыграны «Тоттенхэм» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Бытует мнение, что «Арсенал» уже ощущает последствия невнятно проведённого трансферного окна. «Арсенал» подписал Леандро Троссарда из «Брайтона». Усилит клуб и Жоржиньо, который оказался не нужен «Челси». На сдачу был куплен польский защитник Якуб Кивёр. Жаль, не удалось заполучить Мудрика.

Для Микеля Артеты, который редко прибегает к ротации состава, усиление было крайне необходимо. Поражение в матче Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1), которое произошло перед встречей с «Эвертоном», показало слабости некоторых резервистов, хотя команда в целом проявила себя хорошо.

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Что касается «Брентфорда», то он проводит свой самый хороший сезон с 1936 года. Подопечные Томаса Франка набрали очки в 17 из 21 матча чемпионата. Правда, только восемь из этих 17 встреч закончились победой. Таким образом, набрав 33 очка, «пчёлы» поднялись выше «Челси» и «Ливерпуля».

Примечательно, что «Брентфорд» весьма хорош в матчах с командами условной «большой шестёрки». В текущем сезоне «пчёлы» обыграли «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Манчестер Сити» (2:1) и «Ливерпуль» (3:1), а также сыграли вничью с «Челси» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2).

Однако нашёлся английский топ-клуб, не потерявший очки в игре с главными выскочками чемпионата – и это был как раз «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты стали единственной командой, которая в текущем сезоне увезла со стадиона «Брентфорд Коммьюнити» три очка. Сделано это было с разгромом – 3:0.

На своей арене «Арсенал» всё ещё почти непобедим – после поражения в матче с «Ливерпулем» в марте 2022 года лишь «Брайтон» выигрывал на «Эмирейтс». Остальные 16 домашних матчей в разных турнирах принесли «канонирам» 15 побед и нулевую ничью с «Ньюкаслом».

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«Ньюкасл», к слову, имеет самую длинную серию матчей без поражений в АПЛ – 16. На втором месте по этому показателю идёт как раз «Брентфорд» – девять. Заметим также, что последние два мяча «Арсенал» пропустил со стандартных положений, а данные статистики говорят о том, что «Брентфорд» очень хорош в реализации таких моментов.

Таким образом, «Арсенал» ждёт очень сложный матч с кусачим соперником, который хорошо адаптируется к топ-командам АПЛ. «Брентфорд» имеет потенциал продлить свою феноменальную беспроигрышную серию хотя бы за счёт ничейного результата. Поставить на то, что «Арсенала» не проиграет и обе команды смогут забить, можно с коэффициентом 2.20.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Брентфорд» 11 февраля 2023 года

«Арсенал» впервые с конца прошлого сезона проиграл в двух матчах подряд, и это важный повод для Микеля Артеты сделать выводы. «Брентфорд» в текущем сезоне славится как гроза авторитетов, но именно «канониры» оказались той единственной командой «большой шестёрки», которая смогла обыграть назойливых в этом сезоне «пчёл». «Арсенал» почти непобедим дома, «Брентфорд» классно реализует стандарты. Победа или ничья хозяев не будет сухой.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 11.51.

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