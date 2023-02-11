«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч Зимнего кубка РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

«Заключительная встреча для «Ростова» и «Краснодара» на турнире в Абу-Даби. Думаю, и те и другие горят желанием как-то реабилитироваться после крупных поражений во 2-м туре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хоть Карпин и говорит, что предсезонные встречи никакого значения не имеют, но снова проигрывать точно никому не хочется. И если вдруг случится ещё одно поражение, то это может негативно сказаться на уверенности отдельных футболистов.

«Ростов» очень много сам ошибался во встрече с «Сочи», «привезли» себе гол. Очень много свободы ростовчане давали сопернику у своей штрафной. Думаю, в этом матче они уже должны действовать гораздо собраннее.

«Краснодар» без шансов проиграл «Спартаку», но там было видно, что команды в разной степени физической готовности. Москвичи выглядели гораздо быстрее, легче, выигрывали единоборства. В общем, довольно легко победили.

Здесь, я думаю, борьба будет более-менее равная. «Краснодар» в первой игре с «Сочи», кстати, смотрелся достаточно неплохо. Поэтому считаю, что и здесь он не проиграет. «Ростов» как будто под самыми тяжёлыми нагрузками. К тому же Ивичу результат сейчас важнее, чем Карпину, который в полном контакте с командой.

Выберу ставку – «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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