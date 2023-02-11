Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Арсенал» впервые в сезоне проиграл в двух матчах подряд. Поражение в Кубке Англии с «Манчестер Сити» (0:1) можно списать на то, что Микель Артета, в отличие от Хосепа Гвардиолы, не стал выставлять на игру основной состав. Куда тревожнее выглядел матч с «Эвертоном» из зоны вылета. Соперник перед игрой сменил тренера и был хозяином поля не только номинально, но и по игре. «Арсеналу» ещё повезло, что встреча завершилась со счётом 0:1, ведь у «Эвертона» было куда больше моментов увеличить преимущество.

«Брентфорд» хорош в этом сезоне. Команда всего второй сезон проводит в английской Премьер-лиге, но идёт седьмой и портит немало нервов командам из первой шестёрки. В этом сезоне «пчёлы» уже обыгывали «МЮ» (4:0), «Брайтон» (2:0) и «Ман Сити» (2:1), а также играли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Брентфорд», который находится на западной окраине Большого Лондона, вот уже три года подряд играет с «Арсеналом» товарищеские предсезонные матчи. С их учётом можно заметить, что за все семь игр, проведённых между этими командами с 2018 по 2022 год, лишь однажды было забито менее трёх мячей. Поставим на результативную игру и сейчас.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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