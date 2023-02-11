Ислам Махачев — Александр Волкановски: прогноз Артёма Резникова на бой UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Артём Резников дал свой прогноз на бой UFC Ислам Махачев – Александр Волкановски.

Ставка: бой закончится в 3-м или 4-м раунде за 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Только со стороны кажется, что разница в четыре килограмма является небольшой, но она скажется в бою. Я не видел, чтобы кто-то оказывал Исламу реальное сопротивление в последних боях. Всё будет зависеть от того, насколько у Волкановски получился остановить борьбу Махачева. Если получится, тогда есть шанс. Не сможет в первом раунде — всё будет понятно.

Для Махачева тяжёлым получился бой с Арманом Царукяном, но это борец в 70 кг. Арман взял все свои победы борьбой. У Волкановски и Царукяна абсолютно разная тактика. Алекс – ударник, Арман – борец. Волкановски не сможет воспользоваться теми «ключами» в бою, которыми пользовался Царукян.

По-любому без Хабиба Исламу будет драться сложнее, чем с Хабибом. Нурмагомедов знает, что подсказать, он знает Махачева с детства, его сильные и слабые стороны. Но это не будет ключевым фактором в поединке.

Шансов у Волкановски не так много, но они есть. Он хороший ударник, у него хорошее кардио, хорошая серия побед. Человек давно не проигрывал. Шансы невелики. Почему-то думаю, что всё закончится в третьем или четвёртом раунде».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Россиянин Тухугов провалил взвешивание перед боем в лёгком весе.

Уайлдер предложил Нганну провести бой по правилам ММА.

Кевин Ли: Волкановски — настоящий бойцовский пёс, он будет опасен для Махачева.

Волкановски раскрыл содержание разговора с Махачевым на дуэли взглядов.