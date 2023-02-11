«Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Арсенал» имеет великолепные показатели — 50 очков, пять очков отрыва от «Ман Сити» и ещё игра в запасе.
«Брентфорд» впервые в своей истории претендует на еврокубки. В прошлом сезоне соперники обменялись победами, а в этом «Арсенал» разгромил соперника со счётом 3:0. Как опытный стайер «Арсенал» набрал ход и отрывался от соперников. После перерыва на чемпионат мира «канониры» набрали 13 из 18 возможных очков.
Однако в прошлом туре они уступили «Эвертону», с которым всегда играют очень тяжело.
«Брентфорд» играет выше всяких похвал. После перерыва он набрал 14 очков из 18 возможных. Это лучший результат на данном отрезке в процентном соотношении. Только в одном матче из шести после перерыва «Брентфорд» не забил. Вот и в данном матче логично предположить, что забьют обе команды».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
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