«Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд».

Ставка: обе забьют за 1.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» имеет великолепные показатели — 50 очков, пять очков отрыва от «Ман Сити» и ещё игра в запасе.

«Брентфорд» впервые в своей истории претендует на еврокубки. В прошлом сезоне соперники обменялись победами, а в этом «Арсенал» разгромил соперника со счётом 3:0. Как опытный стайер «Арсенал» набрал ход и отрывался от соперников. После перерыва на чемпионат мира «канониры» набрали 13 из 18 возможных очков.

Однако в прошлом туре они уступили «Эвертону», с которым всегда играют очень тяжело.

«Брентфорд» играет выше всяких похвал. После перерыва он набрал 14 очков из 18 возможных. Это лучший результат на данном отрезке в процентном соотношении. Только в одном матче из шести после перерыва «Брентфорд» не забил. Вот и в данном матче логично предположить, что забьют обе команды».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».

Абидаль: когда ты приезжаешь в Россию, чувствуешь себя как дома.

Абидаль рассказал, как приезжал в Москву смотреть за Миранчуком.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.00.