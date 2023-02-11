«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Лестер» и «Тоттенхэм» проведут встречу в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Для меня эти команды одинаковы в своей нестабильности – точно не знаешь, как они могут сыграть с соперниками разного уровня. Учитывая, что «лисы» играют дома, не думаю, что «шпорам» будет легко.

Сейчас «Тоттенхэм» ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Некоторое время подопечные Антонио Конте шли в топ-4, но недавно они оттуда выпали. Клуб допустил несколько проигрышей. Примечательно, что в четырёх турах «шпоры» дважды встречались с «Манчестер Сити» и по разу выиграли и проиграли – 2:4 и 1:0.

У «Лестера» ситуация в АПЛ намного хуже, чем у «Тоттенхэма». С 21 очком клуб идёт на 14-м месте в середине таблицы и почти не питает надежд на попадание на верхушку турнира. Недавно «лисы» шли на серии проигрышей, но в последнее время подопечным Брендана Роджерса удалось набрать очки с вышестоящими соперниками – с «Брайтоном» (2:2) и с «Астон Виллой» (4:2).

Учитывая нестабильность соперников, я считаю, что в их матче важную роль сыграет стадион. «Тоттенхэму» будет тяжело в гостях у «Лестера». Домашние стены помогут «лисам».

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