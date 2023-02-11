«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Торпедо» — «Спартак».
Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.90.
«Без Игоря Ларионова «Торпедо» потерпело второе поражение подряд. Вроде играет не хуже, всё делает точно так же, а результат, увы, совсем не тот. И, поскольку появление тренера в следующем матче пока не анонсируется, у «Спартака» появляются определённые шансы.
У «Спартака», помимо всевозможных проблем, от игровых до кадровых, ещё и тяжёлый график заключительной части сезона. С одним только московским «Динамо», которое сейчас красно-белым совсем не ровня, «Спартаку» придётся сыграть три раза. А ещё среди соперников «Магнитка» и ЦСКА – в общем, команда не может не чувствовать себя обречённой.
В общем, в Нижнем Новгороде нас ожидает интересный матч, где отсутствие тренера с одной стороны и обречённость — с другой подравнивают шансы. Несмотря на то что «Спартак» играет от своих ворот, предположу даже выше среднего количество заброшенных шайб – тотал превысит 5.5 шайбы. И по итогам этой игры гости наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс».
Майоров: Овечкин — замечательный физкультурник, но зачем о нём столько писать?
Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ.
Прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.04.
- 11 февраля 2023
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 10 февраля 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00