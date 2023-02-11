«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Без Игоря Ларионова «Торпедо» потерпело второе поражение подряд. Вроде играет не хуже, всё делает точно так же, а результат, увы, совсем не тот. И, поскольку появление тренера в следующем матче пока не анонсируется, у «Спартака» появляются определённые шансы.

У «Спартака», помимо всевозможных проблем, от игровых до кадровых, ещё и тяжёлый график заключительной части сезона. С одним только московским «Динамо», которое сейчас красно-белым совсем не ровня, «Спартаку» придётся сыграть три раза. А ещё среди соперников «Магнитка» и ЦСКА – в общем, команда не может не чувствовать себя обречённой.

В общем, в Нижнем Новгороде нас ожидает интересный матч, где отсутствие тренера с одной стороны и обречённость — с другой подравнивают шансы. Несмотря на то что «Спартак» играет от своих ворот, предположу даже выше среднего количество заброшенных шайб – тотал превысит 5.5 шайбы. И по итогам этой игры гости наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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