«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Монако» – «ПСЖ» в 23-м туре французской Лиги 1 сезона-2022/2023.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

«У «ПСЖ» серьёзные проблемы перед матчем с «Монако». К травмированному Мбаппе присоединился ещё и Месси, также не будет Верратти. Состав парижан уже не выглядит таким звёздным, но, возможно, сейчас именно тот момент, когда тренер может сполна реализовать свои идеи.

На поле ещё есть Неймар, который может проявить свои лидерские качества. Он как будто бы в последнее время в Париже в тени.

«Монако» неплохо играет после чемпионата мира. В семи матчах в чемпионате Франции он одержал пять побед и только два раза сыграл вничью. Хорошая форма, здорово выглядит Головин. Так что монегаскам вполне по силам дать бой Парижу. В случае победы «Монако» закрепится в топ-4 и даже имеет шансы выйти на второе место.

Я всё-таки думаю, что для «ПСЖ» такие статусные встречи очень важны, проигрывать они не намерены. Да, «Монако» на ходу, но у парижан длинная скамейка запасных, да и Неймар в одиночку может многое создать. Так что выберу ставку – «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Вполне может быть ничья 1:1».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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