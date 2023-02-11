Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Краснодар»

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды уже лишились шансов выиграть турнир. Что у «Ростова», что у «Краснодара» оба матча получились очень слабыми, как в плане результата, так и в плане игры. У «быков» сказывается перестройка, затеянная новым тренером, а Валерий Карпин, такое впечатление, просто несерьёзно к турниру отнёсся и настраивал команду только на матч со «Спартаком».

Товарищеские встречи и турниры зачастую получаются результативными, но Зимний кубок РПЛ в этом плане пока не блещет. «Спартак» и «Сочи» стараются, забивают, а вот «Ростов» и «Краснодар» со своим одним голом на двоих за четыре матча – явно ниже ожидаемого. В прошлом туре оба матча пробили базовый тотал больше 2.5 мяча, но до сих пор в турнире не было игры, в которой бы забивали обе команды.

С результативностью тут лучше не пытаться угадать. Могут как забить много, так и обойтись без голов. Судя по тому, как команды играли предыдущие матчи, здесь они не будут слишком напрягаться ради победы. Ничья их вполне устроит, а поставить на неё можно с коэффициентом 3.60.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.

Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.

Эбуэ: помню покер Аршавина «Ливерпулю».

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».