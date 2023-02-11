Ислам Махачев — Александр Волкановски: прогноз на бой UFC 284

Представляем вашему вниманию прогноз на бой UFC 284 Ислам Махачев — Александр Волкановски.

Ставка: тотал больше 3.5 раунда за 2.08.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для Ислама единственный вариант защитить титул – закончить бой досрочно, нивелировав сильные стороны соперника в партере. Волкановски опытен и вынослив. Вряд ли он будет форсировать события.

Если он сможет минимизировать клинчи и избежать тейкдаунов, удерживая соперника на дистанции, то шансы на победу у него будут значительно выше, в частности по решению судей.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

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