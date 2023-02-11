Ислам Махачев — Александр Волкановски: прогноз на бой UFC 284

Представляем вашему вниманию прогноз на бой UFC 284 Ислам Махачев — Александр Волкановски.
Ставка: тотал больше 3.5 раунда за 2.08.
Для Ислама единственный вариант защитить титул – закончить бой досрочно, нивелировав сильные стороны соперника в партере. Волкановски опытен и вынослив. Вряд ли он будет форсировать события.
Если он сможет минимизировать клинчи и избежать тейкдаунов, удерживая соперника на дистанции, то шансы на победу у него будут значительно выше, в частности по решению судей.
Экспресс с коэффициентом 10.07.
Махачев обратился к австралийцам перед боем с Волкановски.
Уайлдер предложил Нганну провести бой по правилам ММА.
Россиянин Тухугов провалил взвешивание перед боем в лёгком весе.
Волкановски раскрыл содержание разговора с Махачевым на дуэли взглядов.
- 11 февраля 2023
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