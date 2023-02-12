«Авангард» — СКА: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал СКА.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1).
На второй минуте Александр Волков с передачи Захара Бардакова вывел СКА вперёд. Через 78 секунд Рид Буше сравнял счёт. На 16-й минуте Андрей Педан реализовал большинство — 2:1.
На 25-й минуте Владимир Ткачёв восстановил равенство — 2:2. На 29-й минуте Дмитрий Яшкин в большинстве в третий раз вывел вперёд СКА, однако на 36-й минуте Владимир Ткачёв оформил дубль.
На 50-й минуте Михаил Пашнин забросил четвёртую шайбу в ворота омичей. На 56-й минуте Дамир Шарипзянов вновь восстановил равенство — 4:4. Через 30 секунд Алекс Бродхёрст впервые во встрече вывел вперёд «Авангард».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 13 февраля.
Экспресс с коэффициентом 10.07.
Майоров: Малкин мне ближе, чем Овечкин.
Кожевников: Тарасенко — мастер с большой буквы.
Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».
Майоров: Овечкин — замечательный физкультурник, но зачем о нём столько писать?
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