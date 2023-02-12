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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на дерби в Москве

«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на дерби в Москве
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Конечно, московское «Динамо» всухую проиграло «Локомотиву» в Ярославле (0:3). Но надо сказать, что перед этим динамовцы проводили весьма хорошо свои матчи. Ну ладно, 4:1 дома с «Сочи» — это не показатель, но вот 3:2 с «Барысом» — это интереснее, тем более казахи сами пытаются выжать что-то из своих последних шансов на плей-офф. Да и в конце января «Динамо» достойно билось на выезде с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Если говорить о матче с ЦСКА, то 21 января «Динамо» выиграло по буллитам (2:1). Вообще, посмотрим историю этих матчей в нынешнем сезоне:

  • 3 января: ЦСКА обыгрывает «Динамо» только в дополнительное время (3:2 ОТ).
  • 26 декабря: «Динамо» выиграло в матче с армейцами (2:1).
  • 17 октября: выигрывает ЦСКА (3:1).

Мы увидим дерби в таком формате шесть раз в этом сезоне. Четыре уже было, пятое будет сейчас, шестое – 26 февраля.

И вот «Динамо» взяло у ЦСКА пять очков из восьми возможных. Кажется, что Алексей Кудашов так хорошо знает своего коллегу по тренерскому цеху на Олимпиаде – речь о Сергее Фёдорове, что он подстроился к нему и научился добывать результат. Хотя состав у армейцев более звёздный.

Но рисковать с победой «Динамо» я бы не стал. Посмотрите, что объединяет эти четыре матча? Да, у них низкий тотал. Вот через это я и предлагаю идти.

Я бы в этом матче взял за 1.94 тотал меньше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА с коэффициентом 3.65.

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