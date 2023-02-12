«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч Примеры

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на встречу «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.81.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Буду исходить из того, какой мы видим сейчас «Барселону». В предыдущем туре «Вильярреал» проиграл «Эльче» в гостях. «Барселона» уверенно дома разобралась с «Севильей» и продолжает возглавлять таблицу.

Каталонцы вдохновлены и своими результатами и тем, что осечки допускает ближайший конкурент «Реал». К тому же у «Барсы» нет Лиги чемпионов, поэтому можно сконцентрироваться на титуле в Испании.

С обеих сторон будет борьба без мыслей о чём-либо другом. Обе команды поставили на чемпионат. Каталонцы отлично играют в гостях — девять побед всего при одном поражении. Каталонцы одержали пять побед подряд и в них пропустили всего один мяч. Без поражений команда Хави идёт в чемпионате уже 11 встреч кряду. Честно говоря, не вижу шансов у «Вильярреала» в этом матче».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.

«Химки» объявили о подписании полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Бикела.

Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.