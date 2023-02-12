«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч Примеры

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на встречу «Вильярреал» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.81.
«Буду исходить из того, какой мы видим сейчас «Барселону». В предыдущем туре «Вильярреал» проиграл «Эльче» в гостях. «Барселона» уверенно дома разобралась с «Севильей» и продолжает возглавлять таблицу.
Каталонцы вдохновлены и своими результатами и тем, что осечки допускает ближайший конкурент «Реал». К тому же у «Барсы» нет Лиги чемпионов, поэтому можно сконцентрироваться на титуле в Испании.
С обеих сторон будет борьба без мыслей о чём-либо другом. Обе команды поставили на чемпионат. Каталонцы отлично играют в гостях — девять побед всего при одном поражении. Каталонцы одержали пять побед подряд и в них пропустили всего один мяч. Без поражений команда Хави идёт в чемпионате уже 11 встреч кряду. Честно говоря, не вижу шансов у «Вильярреала» в этом матче».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
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Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
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