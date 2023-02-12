«Ман Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (2.5) за 2.64.
«Ман Сити» продолжает чемпионскую гонку за «Арсеналом» и отстаёт от «канониров» по потерянным очкам на восемь очков. Кроме того, в спину уже дышат «МЮ» и «Ньюкасл». После перерыва на чемпионат мира команда Гвардиолы набрала всего 13 из 21 возможного очка.
«Астон Вилла» потерпела второе поражение при Унаи Эмери, проиграв в прошлом туре «Ньюкаслу». При испанце бирмингемцы набрали 16 очков из 24 возможных. 3 сентября в 6-м туре соперники сыграли вничью.
На сей раз перед «Астон Виллой» будет стоять очень сложная задача. Ей нужно сдержать раненный «Ман Сити» после поражения от «Тоттенхэма». Интересный факт, что в этом сезоне чемпионата Англии команда Гвардиолы ни разу не проигрывала дважды подряд. Поэтому не думаю, что гости смогут оказать достойное сопротивление».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
«Химки» объявили о подписании полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Бикела.
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
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