«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.84.

Лучшие прогнозы на Серии А.

«Ювентус», несмотря на снятие с команды очков, не теряет духа и продолжает бороться за возвращение в зону еврокубков. Туринцы в прошлом туре разбили на выезде «Салернитану», доказав свои амбиции и класс. Теперь «старую синьору» ждёт удобный соперник, который сдал в тонусе в последнее время, и это добавляет шансов на успех и улучшение местоположения.

«Фиорентина» не выигрывает четыре тура кряду, уступила трижды за этот период и потеряла несколько позиций в таблице. «Фиалки» утратили агрессию в атаке и редко радуют забитыми мячами. Да и в обороне появились ошибки, которых раньше не было, что мешает добывать позитивные результаты.

Считаю, что в этой паре есть явный фаворит, и это не гостевой клуб. «Ювентус» однозначно рассчитывает вернуться в борьбу за еврокубковые места и находится в хорошей форме, особенно радуя в домашних играх.

«Фиорентина» сейчас далека от идеальных кондиций и выстоять в Турине команде будет крайне сложно. На мой взгляд, хозяева уверенно добьются успеха, учитывая превосходство в классе и опыте. Мой прогноз — победа «Ювентуса» за коэффициент 1.84».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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