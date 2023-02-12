«Ман Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» забьёт во 2-м тайме за 3.46.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Это интригующий матч, поскольку Унаи Эмери будет играть против Гвардиолы. В этой встрече нам предстоит проверить, насколько кризисное состояние нынешнего «Ман Сити». Он проиграл «Тоттенхэму» в прошлом туре абсолютно по делу. Ни разу Холанд не коснулся мяча в пределах штрафной – это уникальная ситуация.

Владение стерильное, обострять «Сити» разучился, он явно испытывает кризис в игре. Насколько он глубок – это и предстоит выяснить. Это уже вторая волна давления на команду и игроков. Это идеальная почва для того, чтобы «Астон Вилла» себя показала.

Моя ставка будет плясать в этой игре от «Астон Виллы», от того, что её рисунок игры прекрасно ляжет на беззубую игру «Ман Сити». Буду призывать вас ставить на гол «Астон Виллы», причём в первом тайме. Мне кажется, что гости ещё в первом тайме себя покажут, убегут в контратаку и забьют. Забивать «Ман Сити» сейчас может практически любой, так как команда расфокусирована.

«Астон Вилла» умеет забивать в первом тайме, она делает это регулярно».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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