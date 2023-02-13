«Барыс» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Барыс» — СКА.



Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.73.



«Вот «Барыс» и доигрался тихой сапой до последнего места в Восточной конференции. Причём это уже не такое последнее, которое при одной-единственной победе позволяет взмыть сразу в зону плей-офф. Нет, два очка не перенесут казахстанцев даже на предпоследнее место Востока, поскольку от него «Барыс» отделяет три очка, а от зоны плей-офф – целых шесть. Да, у казахстанцев не самый сложный календарь в концовке регулярного сезона, но в своём графике, где на одну победу приходится в среднем два с половиной поражения, до зоны плей-офф в этом сезоне они точно не доедут.



Лучшие прогнозы на сегодня.



СКА нынче чередует победы и поражения, выглядит пока не очень, позволяет себе всякие кадровые эксперименты (может позволить!), проиграл в предыдущем туре в Омске, хоть и не должен был проигрывать. Но даже в таком состоянии по сравнению с «Барысом» выглядит очень даже ничего. И вряд ли позволит себе в столице братского Казахстана второе поражение подряд.



Предположу средний по голевой насыщенности матч, с тоталом от 4.5. А ещё предположу, что питерцы, хоть и без должного настроя (какой может быть настрой против последней команды Востока?), но всё-таки выжмут-вымучают из казахстанцев два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.04.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Витязь» с коэффициентом 2.01.



Панарин и Кемпе стали авторами уникального достижения в НХЛ.



Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.91.